Президент Украины Петр Порошенко убежден, что для внедрения полномасштабной миссии миротворцев ООН, которая обеспечит возвращение оккупированных территорий под украинский суверенитет, нужно дожать Россию, и понимание необходимости такой миссии в ключевых международных партнеров есть.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"На сегодняшний день, мне кажется, что идея миротворцев овладела умами людей, которые принимают решения, в том числе и здесь, в Мюнхене на конференции по безопасности. По моему мнению, есть абсолютное понимание, что это является ключевой составляющей мирного минского процесса. Для того, чтобы в Украину была введена полномасштабная миссия миротворцев ООН, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, нужна только одна вещь - дожать Россию", - считает Порошенко.

Он напомнил, что миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, а также призваны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории.

"Мы можем говорить, что обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на неподконтрольномучастке украинско-российской границы для того, чтобы остановить инфильтрацию российских войск и российских боеприпасов, горючего и военной техники на территорию Украины", - подчеркнул президент.

По его словам, по большинству других позиций можно вести открытый диалог и поиск компромиссов. В частности, по функциональным этапам; странам, которые могут участвовать в миротворческой операции. Он акцентировал на принципе миротворческих операций, который заключается в том, что в составе миротворческой миссии, как правило, участия не принимают соседние страны.