18 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
18 февраля - 49-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 316 дней.
Прощеное воскресенье
Прощеное воскресенье - последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ.
Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на пути к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято называть Прощеным воскресеньем.
Именины 18 февраля
Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Макарий, Михаил.
Читайте также гороскоп на сегодня.
по теме
Великий пост 2018: что категорически нельзя делать
В 2018 году Великий пост начинается 19 февраля и завершится 7 апреля главным христианским праздником - Светлым Христовым Воскресением или Пасхой.
Прощеное воскресенье: 5 вещей, которые обязательно надо сделать в этот день
Масленица в этом году будет длиться с 12 по 18 февраля.
Прощеное воскресенье 2018: история и традиции праздника
Самый продолжительный из многодневных постов Великий пост начинается с Прощеного воскресенья, который в 2018 году выпал на 18 февраля.
Что можно и нельзя есть в Прощеное воскресенье
Воскресение на этой неделе еще называется Прощеное воскресенье.
16 февраля: какой сегодня праздник
16 февраля - 47-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 318 дней.