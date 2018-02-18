18 февраля - 49-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 316 дней.

Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье - последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ.

Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на пути к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято называть Прощеным воскресеньем.

Именины 18 февраля

Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Макарий, Михаил.

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