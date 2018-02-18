В Израиле спасли полсотни украинских туристов [ Редактировать ]
В Израиле, в районе Мертвого моря, спасли 50 украинских туристов, которые направлялись автобусом в Иерусалим. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман в Facebook.
После продолжительных ливней в районе Мертвого моря размыло дороги, поэтому автобус с украинцами застрял, не имея возможности двигаться дальше. Вода поднималась, поэтому полицейские, прибывшие на место, предприняли все необходимые меры и эвакуировали людей из автобуса.
Никто из украинцев не пострадал, их перевезли в ближайший торговый центр.
Ранее мы писали о том, что в Киеве перевернулся автобус с военными.
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