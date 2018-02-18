Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, снова повышается.



Так, 1 токена теперь стоит $10 835.



Вслед за биткоином, поднялась стоимость других криптовалют:

Ethereum $967,180

Ripple $1,16629

Bitcoin Cash $1 529,970

Напомним, что в Британии и США вирус заставил майнить криптовалюту государственные компьютеры.