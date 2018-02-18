Биткоин: курс криптовалюты стремительно растет [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, снова повышается.
Так, 1 токена теперь стоит $10 835.
Вслед за биткоином, поднялась стоимость других криптовалют:
- Ethereum $967,180
- Ripple $1,16629
- Bitcoin Cash $1 529,970
Напомним, что в Британии и США вирус заставил майнить криптовалюту государственные компьютеры.
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