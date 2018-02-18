В Афганистане из тюрьмы сбежали заключенные [ Редактировать ]
В Афганистане из тюрьмы в провинции Майдан Вардак сбежали десять заключенных, в том числе двое террористов движения "Талибан". Об этом сообщила администрация региона, передает телеканал 1TV.
"Сбежали десять заключенных, из них двое - террористы из радикального движения "Талибан", а также восемь наркоторговцев", - сказано в сообщении.
Канал отмечает, что центральные и местные власти создали две специальные комиссии для расследования произошедшего.
Напомним, что заключенный "сбежал" в потолок тюрьмы.
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