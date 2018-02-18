Элтон Джон напишет песню для Бейонсе [ Редактировать ]
Певец и композитор Элтон Джон подтвердил свое сотрудничество с Бейонсе. Об этом сообщает журнал W Magazine. Вместе они готовят песню для предстоящего ремейка мультфильма "Король Лев".
"У них должна быть новая финальная песня, - говорит Элтон Джон. - Надеюсь, что вместе с Бейонсе и Тимом Райсом [композитор] мы придумаем что-то классное. Работать с ней будет очень здорово".
Впервые слухи о том, что Элтон Джон напишет песню для Бейонсе, появились еще осенью прошлого года. Тогда стороны обсуждали возможность поработать вместе для "Короля Льва", где певица сыграет львицу Налу. Элтон Джон работал с Тимом Райсом над песнями для оригинального мультфильма 1994 года.
Релиз картины запланирован на 19 июля 2019 года.
Ранее мы писали о том, что Элтон Джон навсегда уходит со сцены.
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