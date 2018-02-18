Группа американских ученых выяснила, что недостаток соли может грозить серьезными проблемами со здоровьем. Об этом пишет medikforum.

В частности, исследователи утверждают, что дефицит соли в организме негативно влияет на мозг. Особенно это опасно в пожилом возрасте.

Исследователи заявили, что даже небольшая нехватка натрия в организме пожилых людей может спровоцировать падение когнитивных функций, то есть, снизить качество мыслительных процессов в головном мозге, ухудшить память и внимание.

Недостаток соли в организме может характеризоваться таким патологическим состоянием как гипонатриемия, при котором уровень натрия в крови падает ниже отметки 135 ммоль/л.

Ученые предостерегли о том, что гипонатриемия может развиться при отказе от употребления соли, а также в связи с приемом диуретиков, при гормональных нарушениях или периферических отеках.

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