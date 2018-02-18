Регину Тодоренко срочно госпитализировали (фото) [ Редактировать ]
Регина Тодоренко, телеведущая и певица, попала в больницу. Она находится в инфекционном отделении. Об этом Тодоренко сообщила в Instagram Stories.
"Организм сам выбирает, когда давать сбой. Следите, пожалуйста, за своим здоровьем и не перерабатывайте. Это плохо заканчивается", - сообщила она.
Больше деталей о госпитализации ведущая не сообщила.
Напомним, ранее Тодоренко рассказала о предательстве.
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