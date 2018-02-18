Регина Тодоренко, телеведущая и певица, попала в больницу. Она находится в инфекционном отделении. Об этом Тодоренко сообщила в Instagram Stories.

"Организм сам выбирает, когда давать сбой. Следите, пожалуйста, за своим здоровьем и не перерабатывайте. Это плохо заканчивается", - сообщила она.

Больше деталей о госпитализации ведущая не сообщила.

Напомним, ранее Тодоренко рассказала о предательстве.