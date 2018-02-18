55-летний Грегори Уайт пытался украсть работницу госпиталя в Стаффордшире, которая является бывшей его девушкой, надев на себя женскую маску. Об этом пишет Metro.

Мужчина надел на себя костюм медсестры, маску и парик, прежде чем с ножом и наручниками направиться к своей возлюбленной.

Грегори пытался затолкать свою жертву в машину, когда на помощь прибежали посетители больницы. Полицейские также обнаружили в автомобиле резиновые перчатки, лезвие ножа, ножницы, коричневую изоленту, кабельные стяжки и веревки. Впрочем, сам обвиняемый утверждал, что это для ремонта беседки. В итоге судья приговорил Грегори к 12 годам тюремного заключения.

Отношения между Грегори и девушкой, чье имя не называется по юридическим причинам, начались, когда они вместе работали в приюте. Но вскоре его партнерша влюбилась в другого, после чего рассталась с Грегори. Тогда мужчина и задумал план мести. В течение двух месяцев он продумывал каждую делать и даже устроил генеральную репетицию за несколько дней до похищения.

"Она закричала, но мужчина в маске сказал: "Заткнись, или я убью тебя". Он толкнул ее в машину, но борьба продолжалась. Тогда подсудимый закрыл рукой её рот и приставил нож. Но маска сорвалась, стали прибегать на помощь люди, и Грегори скрылся", - об этом рассказал прокурор.

Напомним, ранее мы писали, что пьяный мужчина жестоко избивал и держал в неволе свою сожительницу.