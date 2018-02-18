Мать в книге призналась своим детям, что умирает [ Редактировать ]
В Великобритании 34-летняя Сара Уэст написала книгу "Мамочке чувствует себя плохо", где признается своим детям в том, что она больна и умирает.
Рак диагностировали у Сары в феврале 2017 года и ей оставалось жить совсем недолго. В тот момент в голове женщины вертелась лишь одна мысль - как рассказать о смерти своим маленьким дочерям. В итоге она написала детскую книгу, которая помогла девочкам понять, что случилось с мамой.
Год назад Сара начала испытывать странные боли в левой руке, а позже и в груди. Женщина сделала маммографию и УЗИ. Через две недели врачи огласили приговор - неоперабельный рак молочной железы. Болезнь в последней стадии, поражены кости, легкие, печень и, скорее всего, мозг.
Женщине оставалось жить совсем недолго. Но хуже всего было другое: она не знала, как рассказать о болезни своим дочерям - трехлетней Амелии и шестилетней Оливии.
Британка попыталась найти информацию о том, как рассказать детям о раке. Оказалось, нет ничего для возрастной группы Амелии и Оливии. Тогда Саре пришла в голову идея самой написать книгу.
Уэст понимала, какой язык наиболее близок ее дочерям, тогда она приступила к созданию сказки. Так на свет появилась книга "Мамочка чувствует себя плохо", в ней новоиспеченная писательница рассказала о процессе химиотерапии, выпадении волос, а также о том, почему мама не может встать с постели.
При подготовке книги Уэст использовала иллюстрации своей старшей дочери Оливии. А ее друг помог выпустить 2 тыс. экземпляров. Книги помогли семье Сары собрать деньги, чтобы немного облегчить ее участь.
Младшая дочь британки Амелия еще совсем мала и не понимает, что происходит. Она считает, что у мамы болит живот и скоро боль пройдет. Однако Оливия начала догадываться и часто спрашивает про смерть.
Сара не задается вопросом, сколько времени ей отмерено. Она не хочет зацикливаться на этом. Единственное, что ей остается, - как можно больше времени проводить с семьей.
Напомним, ученые нашли лекарство от некоторых видов рака.
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