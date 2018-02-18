Стали известны новые подробности инцидента у здания Соломенского суда города Киева.

Как сообщалось ранее, 35-летний одессит Анатолий Мазур, который прибыл из Одессы поучаствовать в акции, устроенной представителями националистических организаций, не только дрался с полицией, но и в один из моментов потасовки зашел во двор Соломенского районного суда на улице Шутова с топором в руках (сейчас правоохранители выясняют, где он взял топор: приобрел по случаю в Киеве или приехал с оружием из Одессы). Он сразу же начал крушить припаркованные машины. Мазур разбил стекла, оторвал зеркала и погнул металлические части 13 автомобилей.

Правоохранители задержали мужчину. Свои действия он объяснил несогласием с решением судей, отпустивших одесского городского голову Геннадия Труханова на поруки народного депутата Украины от БПП Дмитрия Голубова.

Следует отметить, что сам Анатолий Мазур, как оказалось, работает волонтером в Одесской областной государственной администрации. По данным интернет-издания INSIDER, он неоднократно участвовал в различных акциях протеста, которые националистические организации с завидной периодичностью устраивают в Одессе.

Волонтер одесского губернатора Максима Степанова, судя по всему, уверовал в свою безнаказанность и неприкосновенность, поскольку абсолютно спокойно разбивал автомобили работников Соломенского суда и потом так же спокойно сдался полицейским, объявив свои действия актом политического протеста.

Ему предъявили обвинения в хулиганских действиях. Анатолий Мазур в ответ заявил, что готов материально компенсировать весь нанесенный ущерб. У журналистов тут же возник вопрос: за какие деньги? Неужели глава Одесской области так много платит своим волонтерам, что они могут позволить себе устроить столь масштабный погром?

Тут следует напомнить, что другой «волонтер» одесского губернатора, бывший лидер «Правого сектора» Одессы Сергей Стерненко, которого судили за разбой, был выпущен из зала суда после того, как Максим Степанов заплатил за него залог в размере 608 тыс. грн.