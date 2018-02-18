Мужчина отметил День влюбленных в компании умершей жены (фото) [ Редактировать ]
В США мужчина пришел в ресторан 14 февраля с прахом своей жены. Часиди Гвальтни из Техаса поделилась в Facebook этим душераздирающим фото.
"Может показаться, что этот человек проводит День святого Валентина в одиночестве, но на самом деле с ним его жена - в этой красивой бутылке на столе", - Часиди Гвальтни
На снимке видно, что мужчина купил для покойной жены поздравительную открытку с надписью "Ты и я" и бокал вина.
Напомним, девушка отрезала себе палец и сделала из него амулет.
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