Астрологи говорят, что сейчас настроение всех знаков может резко меняться. Старайтесь не впадать в крайности и сохраните теплую и дружелюбную обстановку вокруг себя и своих близких. Упрямство и эгоизм могут испортить отношения в семье.

Овен

Сегодняшние переписки, общение и деловые совещания могут открыть новый этап в вашей карьере. Физическая активность поможет сохранить баланс в работе и отношениях.

Телец

Сегодня в работе будет тишь да гладь. Не стоит начинать новых дел, потому что они могут затянуться на длительное время. Также не предвидится новых знакомств.

Близнецы

Сегодня вам легко будут даваться переговоры и убеждения. Если в ваши планы входит деловое собеседование, то было бы не плохо провести его сегодня. Больше внимания уделяйте своим родным, чтобы они не чувствовали себя брошенными.

Рак

Сейчас вы переживаете кризисный этап в личных отношениях. Ссоры могут возникать буквально на пустом месте. Вы можете не ощущать необходимую опору. Скорее всего, часть обязанностей вам придется взять на себя. Хорошо осмыслите свое будущее в отношениях.

Лев

Сегодня в деловых вопросах не обойтись без вашей хватки. Не тот случай, когда можно пустить все на самотек. Также вас ждут приятные встречи с друзьями. Вполне вероятно романтическое свидание.

Дева

Сегодняшний день пройдет для вас очень быстро и почти без стрессов. В деловых вопросах не стоит слишком доверять коллегам, проверяйте всю важную информацию сами. Вечер проведите с любимым.

Весы

Если вы не сможете избежать конфликта с руководством, то день пойдет наперекосяк. Старайтесь не отвечать агрессией навязчивым людям. Можете побаловать себя приятной мелочью. Позвольте себе сегодня съесть огромный кусок вкусного пирога.

Скорпион

Сегодня вы можете получить шанс познакомиться с влиятельными людьми. Внимательно обдумайте, какую пользу вы сможете извлечь из этого.

Стрелец

Сегодня нужно избегать общения с незнакомыми людьми. В работе не нужно принимать поспешных выводов, лучше затянуть с ответом, чем ответить не то. Поинтересуйтесь делами ваших родных, возможно, кто-то нуждается в помощи.

Козерог

Сегодня вам нужно расслабиться и позволить себе немного лишнего... В работе удастся найти ответы на давние вопросы. Если сердцу будет угодно - отправьтесь на шопинг.

Водолей

Сегодня могут возникнуть проблемы с техникой и связью. Не нужно никого критиковать, тем более, если вы понимаете, что человек ни в чем не виноват.

Рыбы

Сегодня вы можете столкнуться с препятствиями в делах. Конфликты будут происходить на пустом месте. Обращайтесь за помощью к друзьям и коллегам. Занимайтесь делами, которые не требуют серьезных усилий.

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