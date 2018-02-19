5 эффективных упражнений против морщин [ Редактировать ]
Чем раньше начнете заниматься гимнастикой для лица - тем позже начнут проявляться ипервые мимические морщинки. Эти упражнения можно делать не отрываясь от домашних забот и благодаря им еще долго сможете сохранить молодость своей кожи. О пользе фейс-гимнастики мы прочитали на The Challenger.
Гиппопотам
- Забавное, но универсальное упражнение, которое быстро и эффективно разогреет почти все лицо с акцентом на глаза.
- Максимально широко раскройте глаза и рот, затем верните их в спокойное положение. Сделайте два подхода по семь раз.
Силовое упражнение
- Перед выполнением этого упражнения нужно вымыть руки.
- Большие пальцы положите в рот, как бы прощупывая носогубные складки с обратной стороны. Придерживайте носогубные складки с внешней стороны указательными пальцами.
- С помощью пальцев выводите губы в улыбку, затем приведите их мягко в обычное состояние, оказывая сопротивление руками. Сделайте три подхода по семь раз.
Поцелуй потолок
- Упражнение натягивает кожу на шее, подтягивает подбородок, делает форму лица более очерченной.
- Поднимите голову, вытяните губы трубочкой - как для поцелуя.
- Сделайте два подхода по семь раз, после этого задержитесь в верхнем положении на семь секунд.
Лоб и губы
- Это упражнение требует максимального внимания и координации. Во время его выполнения задействованы мышцы лба, которыми люди практически не пользуются в повседневной жизни. Перед выполнением этого упражнения необходимо хорошо размять шею.
- Резко (но не переусердствуйте) откиньте голову назад, одновременно с этим откройте рот. Потом выдвиньте нижнюю челюсть вперёд так, чтобы напряглись мышцы подбородка. Сделайте один подход (семь раз), потом задержитесь с поднятой головой на семь секунд.
Повороты шеи
- Поворачивайте голову вправо-влево, при каждом повороте выдвигайте челюсть вперед. Вы должны почувствовать натяжение и тепло.
- Сделайте два подхода по семь раз (за один раз считается поворот головы вправо и влево). Зафиксируйтесь на семь секунд в каждую сторону.
Ранее мы писали о вреде и пользе оливкового масла.
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