Чем раньше начнете заниматься гимнастикой для лица - тем позже начнут проявляться ипервые мимические морщинки. Эти упражнения можно делать не отрываясь от домашних забот и благодаря им еще долго сможете сохранить молодость своей кожи. О пользе фейс-гимнастики мы прочитали на The Challenger.

Гиппопотам

Забавное, но универсальное упражнение, которое быстро и эффективно разогреет почти все лицо с акцентом на глаза.

Максимально широко раскройте глаза и рот, затем верните их в спокойное положение. Сделайте два подхода по семь раз.

Силовое упражнение

Перед выполнением этого упражнения нужно вымыть руки.

Большие пальцы положите в рот, как бы прощупывая носогубные складки с обратной стороны. Придерживайте носогубные складки с внешней стороны указательными пальцами.

С помощью пальцев выводите губы в улыбку, затем приведите их мягко в обычное состояние, оказывая сопротивление руками. Сделайте три подхода по семь раз.

Поцелуй потолок

Упражнение натягивает кожу на шее, подтягивает подбородок, делает форму лица более очерченной.

Поднимите голову, вытяните губы трубочкой - как для поцелуя.

Сделайте два подхода по семь раз, после этого задержитесь в верхнем положении на семь секунд.

Лоб и губы

Это упражнение требует максимального внимания и координации. Во время его выполнения задействованы мышцы лба, которыми люди практически не пользуются в повседневной жизни. Перед выполнением этого упражнения необходимо хорошо размять шею.

Резко (но не переусердствуйте) откиньте голову назад, одновременно с этим откройте рот. Потом выдвиньте нижнюю челюсть вперёд так, чтобы напряглись мышцы подбородка. Сделайте один подход (семь раз), потом задержитесь с поднятой головой на семь секунд.

Повороты шеи

Поворачивайте голову вправо-влево, при каждом повороте выдвигайте челюсть вперед. Вы должны почувствовать натяжение и тепло.

Сделайте два подхода по семь раз (за один раз считается поворот головы вправо и влево). Зафиксируйтесь на семь секунд в каждую сторону.

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