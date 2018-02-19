В Израиле взорвалась ракета, выпущенная из сектора Газа [ Редактировать ]
18 февраля радикалы из сектора Газа осуществили запуск ракеты по территории еврейского государства. Об этом сообщила в распространенном в воскресенье коммюнике пресс-служба армии Израиля.
"Ракета была запущена по южным районам Израиля из сектора Газа, - сообщили военные. - Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Шаар ха-Негев и городе Сдерот (находятся в непосредственной близости от сектора Газа - прим. ТАСС)". О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало.
Напомним, что истребители ВВС Израиля поразили шесть принадлежащих движению "Хамас" объектов в секторе Газа.
по теме
В Израиле от наводнения спасли 50 украинских туристов
Группа украинских туристов попала в Израиль в рамках однодневного тура из Египта. Они ехали на автобусе в Иерусалим, по "шоссе 90" и оказались в ловушке.
Авиация Израиля обстреляла сектор Газа
Истребители ВВС Израиля поразили шесть принадлежащих движению "Хамас" объектов в секторе Газа.
В Израиле спасли полсотни украинских туристов
В Израиле, в районе Мертвого моря, спасли 50 украинских туристов, которые направлялись автобусом в Иерусалим.
Атака на премьера: Биньямина Нетаньяху грозятся бросить за решетку
Премьер-министр Израиля может отправиться под суд. Во всяком случае, так считает израильская полиция - сегодня она опубликовала свои рекомендации. В чем обвиняют Биньямина Нетаньяху?
Ізраїльського прем'єра Беньямін Нетаньягу звинуватили у хабарництві
Сам Нетаньягу усі звинувачення відкидає. Його адвокати заявили, що подарунки від бізнесменів - "символи дружби", а не хабар.