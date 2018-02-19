18 февраля радикалы из сектора Газа осуществили запуск ракеты по территории еврейского государства. Об этом сообщила в распространенном в воскресенье коммюнике пресс-служба армии Израиля.

"Ракета была запущена по южным районам Израиля из сектора Газа, - сообщили военные. - Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Шаар ха-Негев и городе Сдерот (находятся в непосредственной близости от сектора Газа - прим. ТАСС)". О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало.

Напомним, что истребители ВВС Израиля поразили шесть принадлежащих движению "Хамас" объектов в секторе Газа.