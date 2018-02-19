Во французских горах из-за схода лавины погибли отец с ребенком [ Редактировать ]
В департаменте Савойя на востоке Франции двое человек погибли при сходе снежной лавины в горах. Об этом сообщает Agence France Presse.
Погибшими оказались 43-летний житель Парижа и его 11-летняя дочь. В составе группы из семи лыжников они катались поблизости от горного курорта Валь-д`Изер в зоне горы Кобм дю Жеан.
Гора была закрытой из-за высокой опасности схода снежных лавин.
По данным телеканала BFM, снежный обвал произошел с высоты более чем 3 тысяч метров. Спасателям удалось обнаружить тела двух погибших на высоте 2 тыс. 930 м. По факту гибели людей прокуратурой города Альбервиль начато следствие.
Напомним, что в Италии на горнолыжном курорте погибли туристы.
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