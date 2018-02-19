Стрельба в Дагестане: ИГИЛ взяло ответственность за происшествие [ Редактировать ]
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу у церкви в дагестанском Кизляре, где погибли пять женщин. Об этом сообщает Reuters.
По данным мэрии Кизляра, преступление совершил местный 22-летний житель Халил Халилов. По словам настоятеля церкви, нападавший мужчина бежал к ней с криками "Аллаху акбар!".
Напомним, 18 февраля в центре Кизляра (российская республика Дагестан), мужчина открыл стрельбу из ружья по выходившим из православной церкви прихожанам.
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