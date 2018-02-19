Погода на 20 февраля: в Украине похолодает [ Редактировать ]
В вторник, 20 февраля, Украину ждет незначительное похолодание. Осадков синоптики не прогнозируют, на дорогах местами ожидается гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -6°-11°, на западе и в Винницкой области до -15 °; днем 0°-5°, на юге и Закарпатье 0°-5° тепла.
В Киеве во вторник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -6°-8°, днем -1°-3°.
В среду, 21 февраля, в Украине также без существенных осадков. Температура ночью -5°-10°, в северных, Полтавской и Харьковской областях местами до -13°; днем -1°-6° мороза, на юге около 0°, на Закарпатье +1°+6°.
В Киеве без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -8°-10°, днем -3°-5°.
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