В вторник, 20 февраля, Украину ждет незначительное похолодание. Осадков синоптики не прогнозируют, на дорогах местами ожидается гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -6°-11°, на западе и в Винницкой области до -15 °; днем 0°-5°, на юге и Закарпатье 0°-5° тепла.

В Киеве во вторник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -6°-8°, днем -1°-3°.

В среду, 21 февраля, в Украине также без существенных осадков. Температура ночью -5°-10°, в северных, Полтавской и Харьковской областях местами до -13°; днем -1°-6° мороза, на юге около 0°, на Закарпатье +1°+6°.

В Киеве без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -8°-10°, днем -3°-5°.

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