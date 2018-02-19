В российском Ижевске две сводные сестры совершили самоубийство, оставив предсмертные записки у себя в Instagram.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, девочки решили спрыгнуть с крыши якобы после ссоры младшей сестры с мамой.

"12-летняя Мария начала встречаться с мальчиком, что мама совсем не одобряла. Дошло до того, что родители хотели отвезти Машу к гинекологу, проверить свою дочь. Настя решила прыгнуть вместе с сестрой", - говорится в сообщении.

Уже на крыше девочки сняли последние фото и видео для социальных сетей. В предсмертных записках девочки просили никого не винить и всем передали привет.

Напомним, студентка университета имени Богомольца совершила суицид.