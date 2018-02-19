Сестры сняли прощальное видео для Instagram и покончили с собой (фото, видео) [ Редактировать ]
В российском Ижевске две сводные сестры совершили самоубийство, оставив предсмертные записки у себя в Instagram.
Спасибо всем тем , кто был частью моей жизни , я вам бесконечно благодарна ❤️ Простите все , что так поступила с вами . Боже Арина - я тебя очень люблю , прости что портила тебе всю жизнь . Наиля - я бесконечно люблю тебя , ну ты сама все знаешь . Последнее что будет у меня в голове , в последние секунды моей жизни - это будешь ты ❤️ умоляю простить меня за все , я столько боли причиняла . Полина- мое солнышко , до последнего была со мной , когда мне было нереально плохо , прости меня , я буду с тобой всегда , в твоих мыслях . Яна - ты тоже была частью моей жизни , хоть и все так трагично закончилось . Даша , Неля , Алина , как вы теперь ... без своей хохотушки .... Спасибо этим девочкам , за то , что были со мной в эти последние моменты , очень ценила вас в своей жизни , умоляю простить и понять . Мысленно я всегда буду с вами ❤️💫❤️
Публикация от 🥀°•.ßзŗớŝłеә₥ °•.🥀 (@an_astasiia4551)
Как сообщается в Telegram-канале Mash, девочки решили спрыгнуть с крыши якобы после ссоры младшей сестры с мамой.
"12-летняя Мария начала встречаться с мальчиком, что мама совсем не одобряла. Дошло до того, что родители хотели отвезти Машу к гинекологу, проверить свою дочь. Настя решила прыгнуть вместе с сестрой", - говорится в сообщении.
Уже на крыше девочки сняли последние фото и видео для социальных сетей. В предсмертных записках девочки просили никого не винить и всем передали привет.
Напомним, студентка университета имени Богомольца совершила суицид.
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