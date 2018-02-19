Город Ангамуко был более чем вдвое больше Цинцунцана

Древний город Ангамуко в Мексике, основанный индейским народом пурепеча в X веке н.э. и впервые обнаруженный исследователями десять лет назад, по количеству зданий был сравним с нью-йоркским Манхэттеном. Этот факт удалось установить благодаря лидарному сканированию, сообщает британское издание The Guardian.

Отмечается, что в начале XVI века пурепеча были одной из главных цивилизаций в центральной части Мексики. Столицей их государства был город Цинцунцан, располагавшийся на берегу озера Пацкуаро на западе Мексики.

С помощью лидара (англ. LIDAR, Light Identification Detection and Ranging - обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света) исследователи выяснили, что обнаруженный в 2007-м город Ангамуко был более чем вдвое больше Цинцунцана, хотя, вероятно, не был столь густонаселенным.

Установлено, что тысячи лет назад Ангамуко, площадь которого составляла 26 кв. км, был накрыт потоком лавы.

Одна из окраин Ангамуко (фото - theguardian.com)

По словам археолога из Университета Колорадо (США) Криса Фишера, на территории древнего города насчитывается 40 тысяч фундаментов зданий, что сравнимо с количеством зданий на нью-йоркском острове Манхэттен.

Особенностью Ангамуко была его необычная планировка. В частности, пирамиды и площади были сосредоточены в восьми зонах на окраинах города вместо традиционного расположения в центре.

Площади, дворики и другие объекты Ангамуко (фото - theguardian.com)

Кроме того, ученые получили высококачественные изображения различных городских объектов - от пирамид и храмов до дорог, садовых участков и даже спортивных площадок.

Как рассказал Фишер, в Ангамуко в период его расцвета - в 1000-1350 годах - проживали более 100 тысяч человек.

Напомним, ученые воссоздали облик матери Тутанхамона.