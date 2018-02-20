Гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

20 февраля - день больших и маленьких перемен, день подготовки к решительным действиям. Постарайтесь сконцентрироваться на важном и не отвлекаться на несущественные детали.

Овен

Вы полны энергии и это повод начать работать над своим телом: пересмотрите питание, запишитесь на тренировку.

Телец

Возможно, вы получите срочное сообщение, которое заставит вас отправиться в дорогу. Это может касаться как работы, так и романтических отношений.

Близнецы

В вашей жизни появится человек, который станет другом. Будьте открыты и доверяйте людям.

Рак

Из-за большой скорости перемен вы чувствуете себя опустошенно. Отдохните немного и снова начинайте действовать, иначе еще надолго останетесь в зоне комфорта с нереализованными амбициями.

Лев

Будьте осторожны, не торопите события. Быстрые решения могут испортить вашу стратегию.

Дева

Если вы начинаете новую работу, то будете выполнять ее с легкостью и она полностью увлечет вас. Вы вкладываете в работу всю свою душу, возможно, благодаря этому вас ожидает повышение.

Весы

Сегодня вам следует проявить осторожность, так как успех в одной сфере может привести к провалу в другой. Вам пригодится умение безупречно балансировать.

Скорпион

Ваше нетерпение и желание выбрать самый легкий путь могут создать неэтичную ситуацию на работе, а также послужить причиной отсутствия вознаграждения.

Стрелец

Сегодня вы сможете освободиться от ограничений, преодолеть страхи и беспокойство. Давление, которое на вас все это время оказывали, ослабевает.

Козерог

Сейчас настало время самоутверждения и отказа от ограничений, которые навязывают другие люди. Просматривается реальный выход из неприятной ситуации.

Водолей

Вы уходите от того, что перестало вас устраивать, и направляетесь к чему-то новому. Какое-то время вы чувствовали неудовлетворение и разочарование в прошлых отношениях или обстоятельствах. Вы постепенно осознавали это и стремились к внутренним переменам.

Рыбы

Период задержек и вынужденных остановок завершен. Вас ждут большие перспективы и чистые горизонты. Используйте любые возможности для достижения цели.

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