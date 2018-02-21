В Киеве спецназ вышел на молчаливый протест [ Редактировать ]
"Молчаливый протест". Спецназовцы устроили акцию возле Шевченковского райсуда в Киеве. Выстроились перед зданием и, молча постояв несколько минут - разошлись. Таким образом они выразили протест против решения суда - отпустить стрелка, который ранил полицейского.
В полиции говорят - акция была спонтанной. Все участники были не на дежурстве, и без оружия. Напомню, 15 февраля возле Соломенского суда в Киеве, где избирали меру пресечения Геннадию Труханову, произошла потасовка между националистами и правоохранителями. Один полицейский получил пулевое ранение.
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