"Молчаливый протест". Спецназовцы устроили акцию возле Шевченковского райсуда в Киеве. Выстроились перед зданием и, молча постояв несколько минут - разошлись. Таким образом они выразили протест против решения суда - отпустить стрелка, который ранил полицейского.

В полиции говорят - акция была спонтанной. Все участники были не на дежурстве, и без оружия. Напомню, 15 февраля возле Соломенского суда в Киеве, где избирали меру пресечения Геннадию Труханову, произошла потасовка между националистами и правоохранителями. Один полицейский получил пулевое ранение.