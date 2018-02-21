Мужчина отсудил 13 детей у суррогатных матерей [ Редактировать ]
Богатый японский бизнесмен Митцутоки Сигети оказался в центре скандала под названием "детская фабрика", когда выиграл полное родительское право над 13 детьми от суррогатных матерей из Таиланда, сообщает ВВС.
Дело заинтересовало общественность в 2014 году, когда девятерых младенцев (в возрасте от 2 недель до 2 лет) обнаружили под присмотром 24х нянь в элитной квартире Бангкока. Тогда таиландские власти взяли на себя опеку за детьми.
Вскоре после этого Сигети покинул Таиланд, но подал в суд на министерство социального развития и благосостояния человека, чтобы отсудить права на своих детей. Сам Сигета в судебном заседании участия не принимал, и в окончательном вердикте его фамилию не упоминали.
"Ради счастья и будущих возможностей, которые эти 13 детей получат от своего биологического отца, у которого нет истории плохого поведения, суд постановляет, что все 13, рожденные с помощью суррогатного материнства, являются законными детьми истца", - сказано в заявлении Центрального суда по делам несовершеннолетних в Бангкоке.
Сигета получил родительские права на своих троих детей в 2015 году.
Сообщается, что это дело стало толчком к запрету в Таиланде суррогатного материнства на коммерческой основе для иностранцев.
Напомним, женщина одновременно родила от разных мужчин.
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