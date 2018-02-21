С помощью оружия решить конфликт на Донбассе невозможно - уверен спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом он заявил в интервью изданию "Европейская правда".

Единственным решением, по его мнению, являются миротворцы и соблюдение Минских договоренностей.

В то же время Волкер пообещал, что военная помощь Киеву не ограничится поставкой ракетных комплексов Javelin. Цель американцев - восполнить пробелы в вооружении украинской армии.