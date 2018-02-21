Миротворцы помогут решить конфликт на Донбассе - Волкер [ Редактировать ]
С помощью оружия решить конфликт на Донбассе невозможно - уверен спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом он заявил в интервью изданию "Европейская правда".
Единственным решением, по его мнению, являются миротворцы и соблюдение Минских договоренностей.
В то же время Волкер пообещал, что военная помощь Киеву не ограничится поставкой ракетных комплексов Javelin. Цель американцев - восполнить пробелы в вооружении украинской армии.
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