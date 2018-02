фото: Consequence of Sound

Художница Лина Айрис Виктор подала в суд на рэпера Кендрика Ламара и певицу SZA за то, что в клипе на песню "All the Stars" они использовали ее работу. Об этом сообщает The Vulture.

Композиция стала саундтреком к фильму "Черная пантера". Художница решила подать на них в суд, чтобы возместить ущерб и запретить использовать ее произведения, продвигая альбом.

Айрис Виктор утверждает, что видео "All the Stars копирует" "уникальный образ и чувства", а также "авторские элементы" ее картин "Созвездия I", "Созвездия II" и "Созвездия III". На этих работах можно увидеть различные золотые геометрические рисунки, символы и изображения мифических существ на черном фоне.

В заявлении утверждается, что именно эти элементы появляются в клипе примерно на 3-й минуте. По словам художницы, представители "Черной пантеры" дважды спрашивали у нее разрешения использовать ее произведения – в 2016 году и уже в январе этого года, но Айрис Виктор была против.

Напомним, что в 2018 году Кендрик получил 4 награды "Грэмми".