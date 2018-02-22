Стрельба в школе Флориды: стрелку грозит смертельный приговор [ Редактировать ]
Сторона обвинения в деле 19-летнего стрелка Николаса Круза, который на прошлой неделе лишил жизни 17 человек в старшей школе штата Флорида, предполагает смертельный приговор нападающему, в то время как адвокаты просят ограничиться пожизненным заключением. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
"Адвокаты, которые стремятся избежать казни Николаса Круза за стрельбу на прошлой неделе в школе Паркленда (штат Флорида), могут натолкнуться на значительное препятствие - историческое количество вынесенных в штате смертных приговоров, что ставит его на вторую позицию по их количеству в США", - отмечает издание.
Общественный защитник округа Бровард, заявил, что 19-летний подозреваемый был готов признать вину, если прокуроры согласятся не на смертный приговор, а на пожизненное заключение без возможности пересмотра об освобождении. Это, по мнению адвокатов, позволит избежать многих лет судебного процесса и обращений, которые могут беспокоить семьи погибших и пострадавших.
Государственный прокурор в деле еще не объявил официальную позицию, заметив накануне, что сделает это "в подходящее время". Однако он также отметил, что дело "безусловно, принадлежит к тому типу, для которого была установлена смертная казнь".
Ранее мы публиковали жутки подробности стрельбы в школе.
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