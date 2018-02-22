В Йемене в результате авиаудара погибли 15 человек [ Редактировать ]
В результате авиаудара ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене погибли 15 человек. Об этом сообщает Reuters.
Издание отмечает, что еще несколько человек получили ранения, точное число пострадавших пока не известно.
По информации издания, авиаудар был нанесен в провинции Саада на севере страны. По словам очевидцев, под обстрел попали грузовик и две перевозившие пассажиров автомобили.
Местные жители рассказали, что взрывы также повредили главную дорогу, связывающую столицу Сану и провинцию Саада. В коалиции уверяют, что не наносили ударов по гражданскому населению.
Напомним, что в Йемене смертник подорвал автомобиль.
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