В результате авиаудара ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене погибли 15 человек. Об этом сообщает Reuters.



Издание отмечает, что еще несколько человек получили ранения, точное число пострадавших пока не известно.



По информации издания, авиаудар был нанесен в провинции Саада на севере страны. По словам очевидцев, под обстрел попали грузовик и две перевозившие пассажиров автомобили.



Местные жители рассказали, что взрывы также повредили главную дорогу, связывающую столицу Сану и провинцию Саада. В коалиции уверяют, что не наносили ударов по гражданскому населению.

Напомним, что в Йемене смертник подорвал автомобиль.