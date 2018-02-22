Самый толстый человек похудел на 137 кг [ Редактировать ]
Мексиканец Хуан Педро Франко похудел до одной тысячи фунтов (около 453 килограммов). Об этом сообщает The Daily Mail.
33-летний мужчина перенес несколько операций на желудочно-кишечном тракте и придерживается строгого режима упражнений.
В 2017 году Франко попал в книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый в мире человек. Тогда его вес составлял 590 килограммов. Год назад мексиканец решил бороться с лишним весом. В конечном итоге Франко надеется похудеть и снова научиться самостоятельно вставать с дивана.
Перед операцией Франко сел на трехмесячную диету и сбросил необходимое количество веса. В ноябре 2017-го хирурги уменьшили его желудок вдвое.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Мексика лидирует по числу подростков, страдающих ожирением.
В октябре 2015 года другой мексиканец Андрес Морено Сепульведа с весом 435 килограммов отправился на операцию по удалению 70 процентов желудка. Для его транспортировки понадобилось семеро человек. В декабре того же года он скончался.
Напомним, что самый толстый ребенок в мире похудел на 76 кг.
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