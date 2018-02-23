"Динамо" - "АЕК": в Киеве автобус болельщиков греческого клуба забросали камнями [ Редактировать ]
В Киеве перед футбольным матчем "Динамо" - "АЕК" забросали камнями и снежками автобус болельщиков греческой команды. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
"Около 19:00 во время движения автобуса болельщиков "АЕК" к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал.
На данный момент за повреждения транспортного средства задержаны четыре человека. Их доставили в управление полиции.
Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" на своем поле разыграло ничью 0:0 с "АЕК"-ом и по сумме двух поединков (1:1) за счет голов на выезде вышло в следующий раунд.
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