Как записать телефонный разговор на iPhone [ Редактировать ]
У каждого владельца яблочного гаджета хоть раз была ситуация, когда очень нужно записать на диктофон важный разговор. К сожалению, у iPhone нет такой встроенной функции. Но, даже если вы отчаялись, и записываете нужные разговоры через динамик стационарного телефона, - есть несколько приложений, которые определенно будут удобнее в использовании.
В App Store можно найти программы, записывающие звонки обходным путем - с помощью конференц-связи. Работает это вот как: вы подключаете к беседе с нужным человеком бота, последний молча записывает разговор и присылает вам запись через интернет.
В числе подобных приложений - TapeACall Lite и Call Recorder Unlimited. Обе программы почти идентичны и содержат подробные видеоинструкции на русском языке, так что разобраться в них будет несложно.
TapeACall Lite и Call Recorder Unlimited предоставляют бесплатный 7-дневный период, после чего ежемесячно списывают с карты пользователя указанную в приложении сумму. Если вы подпишетесь на пробный срок, но потом решите отказаться от программы, не забудьте отменить подписку.
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