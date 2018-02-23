На Запорожской атомной электростанции смогут отслеживать сейсмические движения Земли в любой точке планеты. Об этом сообщают в Минэнергоугля.

"Сеть сейсмического мониторинга Запорожской АЭС сможет отслеживать движения земли в любой точке планеты", - говорится в сообщении.

В частности, на Запорожской АЭС введены в испытательную эксплуатацию сети сейсмического мониторинга. Вокруг площадки в 25-километровой зоне установлены семь сейсмостанций, оснащенных сверхчувствительными датчиками. Они регистрируют все движения земли, не только в регионе расположения станции, но и по всей планете.

“Наблюдения будут вестись весь период эксплуатации станции, а в 2020 году по самым ключевым показателям нужно будет отчитываться перед Госатомрегулирования”, - сообщил исполняющий обязанности начальника Службы эксплуатации зданий и сооружений Запорожской АЭС Максим Гордейчук.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ривненской и Запорожском АЭС из строя вышли два энергоблока.