На Запорожской АЭС смогут следить за всей планетой [ Редактировать ]
На Запорожской атомной электростанции смогут отслеживать сейсмические движения Земли в любой точке планеты. Об этом сообщают в Минэнергоугля.
"Сеть сейсмического мониторинга Запорожской АЭС сможет отслеживать движения земли в любой точке планеты", - говорится в сообщении.
В частности, на Запорожской АЭС введены в испытательную эксплуатацию сети сейсмического мониторинга. Вокруг площадки в 25-километровой зоне установлены семь сейсмостанций, оснащенных сверхчувствительными датчиками. Они регистрируют все движения земли, не только в регионе расположения станции, но и по всей планете.
“Наблюдения будут вестись весь период эксплуатации станции, а в 2020 году по самым ключевым показателям нужно будет отчитываться перед Госатомрегулирования”, - сообщил исполняющий обязанности начальника Службы эксплуатации зданий и сооружений Запорожской АЭС Максим Гордейчук.
Напомним, ранее сообщалось, что на Ривненской и Запорожском АЭС из строя вышли два энергоблока.
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