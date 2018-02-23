В NASA инженеры протестировали двигатель RS-25 NASA для крупнейшей ракеты современности Space Launch System (SLS).

Двигатель Aerojet Rocketdyne достиг рекордной мощности в 113 процентов от номинальной мощности в течение 50 секунд.

"Повышенные требования к нагрузке для RS-25 - это лишь одно из многих изменений в производительности ракеты SLS, которое будет способствовать достижению целей и задач нашей страны в области космической разведки", - цитируют директора программы Дэна Адамски в пресс-релизе выпущенном компанией.

SLS станет самой мощной ракетой в мире, когда она начнет действовать, и опередит Saturn V, который отвез астронавтов на Луну. По мере своего развития Space Launch System обеспечит максимальную в истории грузоподъемность, что позволит выполнить миссии на Луне, и продвинуться дальше в Солнечную систему.

Напомним, ранее мы писали, что NASA испытало ядерный реактор для миссии на Марс.