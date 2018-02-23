NASA испытала ракету для полета на Марс (видео) [ Редактировать ]
В NASA инженеры протестировали двигатель RS-25 NASA для крупнейшей ракеты современности Space Launch System (SLS).
Двигатель Aerojet Rocketdyne достиг рекордной мощности в 113 процентов от номинальной мощности в течение 50 секунд.
"Повышенные требования к нагрузке для RS-25 - это лишь одно из многих изменений в производительности ракеты SLS, которое будет способствовать достижению целей и задач нашей страны в области космической разведки", - цитируют директора программы Дэна Адамски в пресс-релизе выпущенном компанией.
SLS станет самой мощной ракетой в мире, когда она начнет действовать, и опередит Saturn V, который отвез астронавтов на Луну. По мере своего развития Space Launch System обеспечит максимальную в истории грузоподъемность, что позволит выполнить миссии на Луне, и продвинуться дальше в Солнечную систему.
Напомним, ранее мы писали, что NASA испытало ядерный реактор для миссии на Марс.
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