В некоторых ситуациях люди теряются и пытаются найти объяснение не с помощью разума, а посредством магии или чудес. Самым распространенным проявлением такого поведения является вера в приметы и знаки судьбы. Почему люди верят в суеверия пишут на factinteres.ru.

Все суеверия обладают тем или иным влиянием на человека:

Создание иллюзии безопасности - "плохой знак" заставляет человека быть более бдительным и внимательным.

Ощущение ясности - иногда люди не могут установить причинно-следственные связи. Им проще списать сложившуюся ситуацию на "знак свыше".

Ощущение близости - вера в приметы позволяет человеку почувствовать себя частью общества и культуры.

Ощущение свободы - очень часто перекладывают ответственность с себя на внешние факторы (черную кошку, женщину с пустым ведром и т.д.). Это позволяет не чувствовать себя виноватым.

Иллюзия управления - следуя ритуалам, человек чувствует себя хозяином ситуации. Исходя из этого, он контролирует себя и свой день.

Иллюзия сказки - иногда хочется уйти от повседневных забот и поверить в чудо.

Иллюзия соответствия - в случае неудачи человек все списывает на приметы, а в случае успеха – на собственные усилия, знания и умения. Это позволяет не снижать самооценку.

Таким образом, приметы – часть нашей истории и культуры общества. Ведь вера в них сложилась еще в глубокой древности. Иногда они действительно помогают человеку избежать неприятностей и верить в лучшее. Но во всем должен быть предел. Не нужно всегда ссылаться на знаки судьбы и помнить: всему есть логическое объяснение.

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