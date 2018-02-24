Погода на 23 февраля: украинцев ждут сильные морозы [ Редактировать ]
Погода в Украине в ближайшие сутки будет морозной, ожидается небольшой снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Столбики термометров ночью покажут 10−15 ниже нуля, на севере Левобережья 16−21, днем 6−11 градусов мороза. В большинстве центральных областей ночью прогнозируется 5−10 мороза, днем 3−8 градусов мороза. В южной части государства и на Закарпатье ночью 2−7 мороза, днем около 0 градусов.
В Киеве 24 февраля будет снежной, на дорогах - гололедица. Ночью температура воздуха 11−13 градусов мороза, днем 8−10 мороза.
Во Львове завтра пройдет снег, на дорогах ожидается гололед. Температура ночью 12−14 градусов мороза, днем 7−9 ниже нуля.
В Одессе 24 февраля в течение суток синоптики обещают осадки - ночью небольшой снег, днем - мокрый снег. На дорогах водители должны быть осторожны, поскольку ожидается гололедица. Температура ночью 2−4 градуса мороза, днем около 0 градусов.
В Днепре в завтрашний выходной пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица. Ночью температура воздуха 6−8 градусов ниже нуля, днем 4−6 мороза.
В Харькове в ближайшие сутки будет идти снег, на дорогах ожидается гололедица. Температура ночью 14−16 градусов мороза, днем 7−9 мороза.
В Карпатах в субботу прогнозируется небольшой снег, а на дорогах вероятна гололедица. Температура ночью опустится до 11−16 градусов ниже нуля, днем 9−14 мороза.
Читайте также гороскоп на сегодня.
по теме
В Канаде эвакуируют тысячи человек
В Канаде эвакуируют около пяти тысяч человек из-за повышения уровня воды в водоемах в городе Брэнтфорд.
Украину накрыли арктические морозы
Украину накрыли сразу 2 антициклона, которые принесли с собой морозы.
Погода на 20 февраля: в Украине похолодает
В вторник, 20 февраля, Украину ждет незначительное похолодание. Осадков синоптики не прогнозируют, на дорогах местами ожидается гололедица.
Погода на 19 февраля: Украину накроют снегопады
Снег и гололед ожидает жителей отдельных регионов ближайшие сутки.
В Украину идет существенное похолодание
Во вторник, 13 февраля, в Украине погода будет по-настоящему зимней. В западных областях возможен снег, а на юге и в центре местами даже выглянет солнце.