Погода в Украине в ближайшие сутки будет морозной, ожидается небольшой снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Столбики термометров ночью покажут 10−15 ниже нуля, на севере Левобережья 16−21, днем 6−11 градусов мороза. В большинстве центральных областей ночью прогнозируется 5−10 мороза, днем 3−8 градусов мороза. В южной части государства и на Закарпатье ночью 2−7 мороза, днем около 0 градусов.

В Киеве 24 февраля будет снежной, на дорогах - гололедица. Ночью температура воздуха 11−13 градусов мороза, днем 8−10 мороза.

Во Львове завтра пройдет снег, на дорогах ожидается гололед. Температура ночью 12−14 градусов мороза, днем 7−9 ниже нуля.

В Одессе 24 февраля в течение суток синоптики обещают осадки - ночью небольшой снег, днем - мокрый снег. На дорогах водители должны быть осторожны, поскольку ожидается гололедица. Температура ночью 2−4 градуса мороза, днем около 0 градусов.

В Днепре в завтрашний выходной пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица. Ночью температура воздуха 6−8 градусов ниже нуля, днем 4−6 мороза.

В Харькове в ближайшие сутки будет идти снег, на дорогах ожидается гололедица. Температура ночью 14−16 градусов мороза, днем 7−9 мороза.

В Карпатах в субботу прогнозируется небольшой снег, а на дорогах вероятна гололедица. Температура ночью опустится до 11−16 градусов ниже нуля, днем 9−14 мороза.

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