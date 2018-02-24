Венгрия обещает блокировать проукраинские инициативы в Евросоюзе и НАТО [ Редактировать ]
Не иначе как буллингом можно назвать и политику, которую Венгрия ведет по отношению к Украине с прошлого сентября. После принятия нового украинского закона "Об образовании". Напомню, из-за спорной нормы о языке обучения этот украинский закон уже обсуждали и - осуждали - чуть ли не в десятке европейских столиц.
От Варшавы до Софии. О нем говорили и в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. И в Венеции на заседании Венецианской комиссии ключевого европейского органа для решения политико-правовых споров.
Но именно у Венгрии позиция - показательно непримиримая. Будапешт обещает блокировать любые проукраинские инициативы в ЕС и НАТО. И заявляет, что шагов к компромиссу, на которые уже согласилась украинская сторона, для Венгрии недостаточно.
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