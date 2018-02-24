Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), за последние сутки подорожал на 2,45%, и теперь составляет $9 959,360. Об этом свидетельствуют данные Сoinmarketcap.

Ранее мі сообщали о том, что на пункте пропуска "Рава-Русская" не успели освоить деньги Евросоюза.