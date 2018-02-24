Мировые цены на нефть резко подскочили [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят, что нефть на мировых биржах резко подскочила в цене.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись до $67,33 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) взлетели до $63,58 за баррель.
Ранее мы писали о том, что Украина не получит от Евросоюза 29,2 млн.
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