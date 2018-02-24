В Нидерландах платят тысячу евро добровольцу, готовому заразиться паразитами [ Редактировать ]
Одно из самых опасных паразитарных заболеваний в мире - шистосомоз. Чтобы найти новые способы терапии, медики попросили группу добровольцев заразиться червями-трематодами. Об єтом пишет National Geographic.
В Африке, Азии, на Аравийском полуострове и в Южной Америке широко распространен шистосомоз - паразитарное заболевание, вызываемое кровяными сосальщиками (трематодами). Промежуточные хозяева этих плоских червей - пресноводные брюхоногие моллюски, окончательный - человек, млекопитающие, животные и птицы.
Заражение происходит через воду: личинки-церкарии попадают в организм хозяина через рот или кожные покровы. Добравшись до печени, особи взрослеют и спариваются. Вскоре повзрослевшие паразиты перемещаются в пищеварительный тракт, где самки производят потомство - сотни яиц в день.
Для борьбы с Schistosoma Mansoni (этот паразит ответственен за треть случаев заболеваний шистосомозом) применяется празиквантел. Ученые ищут новые лекарства, и один из экспериментов проводится в феврале 2018 года.
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