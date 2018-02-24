Одно из самых опасных паразитарных заболеваний в мире - шистосомоз. Чтобы найти новые способы терапии, медики попросили группу добровольцев заразиться червями-трематодами. Об єтом пишет National Geographic.

В Африке, Азии, на Аравийском полуострове и в Южной Америке широко распространен шистосомоз - паразитарное заболевание, вызываемое кровяными сосальщиками (трематодами). Промежуточные хозяева этих плоских червей - пресноводные брюхоногие моллюски, окончательный - человек, млекопитающие, животные и птицы.

Заражение происходит через воду: личинки-церкарии попадают в организм хозяина через рот или кожные покровы. Добравшись до печени, особи взрослеют и спариваются. Вскоре повзрослевшие паразиты перемещаются в пищеварительный тракт, где самки производят потомство - сотни яиц в день.

Для борьбы с Schistosoma Mansoni (этот паразит ответственен за треть случаев заболеваний шистосомозом) применяется празиквантел. Ученые ищут новые лекарства, и один из экспериментов проводится в феврале 2018 года.

Ранее мы писали о том, что УЗИ может нести угрозу детям.