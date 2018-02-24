В Индии испытали баллистическую ракету [ Редактировать ]
23 февраля вооруженные силы Индии провели успешные испытания баллистической ракеты Дхануш (Dhanush) класса земля-земля, способной нести ядерный боезаряд. Об этом пишет The Times Of India.
В сообщении говорится, что запуск ракеты был осуществлен с корабля около порта Парадип в Бенгальском заливе.
Эта ракета морского базирования способна доставлять "полезную нагрузку" до 500 кг. Ракета поражает как морские, так и наземные цели в пределах 350 км.
Предыдущее испытание ракеты Дхануш проводилось 9 апреля 2015 года.
Напомним, что 1 февраля в Китае испытали "убийцу" американских авианосцев.
по теме
Военные-фронтовики должны получать повышенную пенсию - Минсоцполитики
Дискуссия о повышении пенсий военным началась еще осенью прошлого года, когда было принято решение о новых выплатах для большинства украинцев старшего возраста. Вообще по-хорошему - для этого должен быть принят специальный закон. И его появление - анонсировали еще в декабре.
Штаб об'єднаних сил отримає командира з бойовим досвідом - Генштаб
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив начальник Генштабу Збройних Сил Віктор Муженко. Це "обов'язково буде людина з бойовим досвідом", зазначив він.
Блеск и нищета Бундесвера: почему ослабла немецкая армия
Немецкая армия - в критическом состоянии. Бундесверу не хватает техники и квалифицированных кадров. И это при том, что на оборону страна выделяет миллиарды. Уполномоченный Бундестага по вопросам обороны представил доклад о состоянии дел в армии. И документ этот - оказался разгромным.
Призыв в армию: кому не придет повестка
Президент Украины Петр Порошенко подписал важный закон о призыве в армию.
Призыв-2018: кого и когда призовут на службу
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому установлены даты увольнения в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.