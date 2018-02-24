23 февраля вооруженные силы Индии провели успешные испытания баллистической ракеты Дхануш (Dhanush) класса земля-земля, способной нести ядерный боезаряд. Об этом пишет The Times Of India.

В сообщении говорится, что запуск ракеты был осуществлен с корабля около порта Парадип в Бенгальском заливе.

Эта ракета морского базирования способна доставлять "полезную нагрузку" до 500 кг. Ракета поражает как морские, так и наземные цели в пределах 350 км.

Предыдущее испытание ракеты Дхануш проводилось 9 апреля 2015 года.

Напомним, что 1 февраля в Китае испытали "убийцу" американских авианосцев.