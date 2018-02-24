Ивано-Франковск может остаться без отопления [ Редактировать ]
Из-за долгов, правда, уже за газ, могут отключить отопление и в жилых домах Ивано-Франковска. Две местные теплоснабжающие компании должны газораспределительному предприятию "Ивано-Франковскгаз" 14 миллионов гривен.
Если долг не погасить - то уже в скором времени котельным - нечем будет топить. В облгазе еще в декабря прошлого года предупреждали об этом и тепловиков, и городские власти. Руководители предприятий-должников оправдываются, что им нечем платить, поскольку компенсации за льготников они не получили. А местные чиновники угрожают забастовкой - если подачу газа в область ограничат.
"Протягом останніх місяців з державного бюджету не було відшкодовано пільги і субсидії - це для теплокомуненерго - вони складають 42 мільйони гривень. В якісь мірі, споживачі - пересічні громадяни нашого міста - стали заручниками цієї ситуації, що державний бюджет заборгував перед теплопостачальними підприємствами", - говорит Василий Рущак, директор ГГП "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго".
"Місцеві органи будуть страйкувати. Якщо вони обмежать газопостачання, і люди будуть мерзнути, ми перекладаємо всю відповідальність на уряд. Тому що все, що ми можемо, у наших повноваженнях, ми робимо", - говорит Руслан Марцинкив, городской голова Ивано-Франковска.
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