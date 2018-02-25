Алина Гросу стала "преподавателем" киевского вуза (фото) [ Редактировать ]
22-летняя украинская певица Алина Гросу поделилась знаниями со студентами Киевского национального университета культуры и искусств. Об этом певица рассказала в своем Instagram.
"Провела сегодня лекцию для студентов КНУКиИ. Очень приятно провела время. Спасибо всем за внимание, вопросы, улыбки, поддержку и пожелания", - пишет Алина Гросу.
Провела сьогодні лекцію для студентів #КНУКІМ 😊 Надзвичайно приємно провела час😋 Дякую всім за увагу, запитання, посмішки, підтримку і побажання💕💕💕 Окрема подяка Михайлу Михайловичу! Як швидко лине час. В мої 4 роки, коли я брала участь в «Крок до зірок», пам‘ятаю як Поплавський тримав мене на руках, а я відкручувала його золоті ґудзики на піджаку 😂😂😂 а тепер, майже через 20 років хочу сказати йому «Дякую!»...дякую за підтримку й тоді, і зараз..💖 Дякую за те, що повірили в те безпосереднє дитя🙏🏼
Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu)
Кроме того, исполнительница поблагодарила ректора университета Михаила Поплавского за веру в нее и за поддержку.
"Как быстро летит время. В мои 4 года, когда я участвовала в "Шаг к звездам", помню, как Поплавский держал меня на руках, а я откручивали золотые пуговицы на его пиджаке. А теперь, почти через 20 лет, хочу сказать ему "Спасибо!" Благодарю за поддержку и тогда, и сейчас. Спасибо за то, что поверили в того непосредственного ребенка", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Алина Гросу впервые показала парня.
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