22-летняя украинская певица Алина Гросу поделилась знаниями со студентами Киевского национального университета культуры и искусств. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

"Провела сегодня лекцию для студентов КНУКиИ. Очень приятно провела время. Спасибо всем за внимание, вопросы, улыбки, поддержку и пожелания", - пишет Алина Гросу.

Кроме того, исполнительница поблагодарила ректора университета Михаила Поплавского за веру в нее и за поддержку.

"Как быстро летит время. В мои 4 года, когда я участвовала в "Шаг к звездам", помню, как Поплавский держал меня на руках, а я откручивали золотые пуговицы на его пиджаке. А теперь, почти через 20 лет, хочу сказать ему "Спасибо!" Благодарю за поддержку и тогда, и сейчас. Спасибо за то, что поверили в того непосредственного ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Алина Гросу впервые показала парня.