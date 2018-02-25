Террористы-смертники взорвали в Йемене десятки людей [ Редактировать ]
Двойной теракт в Йемене. В результате двух взрывов в городе Аден погибли, по меньшей мере, 14 людей, еще полсотни - ранены. По данным местной полиции, взорвались начиненные взрывчаткой автомобили, за рулем которых находились смертники.
Главной целью нападения, по предварительной информации, был лагерь антитеррористических сил, расположенный в юго-западной части города. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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