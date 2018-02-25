Кто заинтересован в вырубке леса в Прикарпатье

В Прикарпатье полным ходом рубят лес - несмотря на запрет. Горные склоны лысеют на глазах. Активисты говорят: знают имена тех, кто крышует незаконную лесозаготовку. Лесники же утверждают: пилят - законно. Подробности в сюжете.

Лысые горные склоны начинают просматриваться еще за несколько километров до села Мысловка. А вот реальные масштабы катастрофы можно оценить, только въехав в сам населенный пункт. Куда не глянь - сплошь одни пеньки.

"Село зрубали повністю, і наліво, і направо, де є під'їзд, вони то все рубають, і рубають не то що гниє, а рубають, щоб було ділове. Гору ту зрубали може за три роки, але цілу гору - там гектарів 50! За чотири роки тут осталися одні молодняки, річка висохла повністю", - возмущен Василий Мельник, житель села Мысловка.

Местный активист Василий Мельник рассказывает: с незаконными рубками борется уже не первый год. Когда-то, признается, и сам был лесорубом, поэтому все схемы хищения леса - ему хорошо известны. Говорит: чаще всего лесники подделывают документы, выдавая добротный лес за низкосортную древесину, или же - используя при перевозках по несколько раз одни и те же талоны на кругляк.

"Приїхали екологи, знайшли ділянку, зафіксували на відео, заміряли пні, і взяли по кошторису, що є державі збиток на 173 тисячі. Після всіх розборок, слідства - списали все і нікого абсолютно вони не доказали. А там розміри - десь близько мільйона", - рассказывает Василий Мельник, житель села Мысловка.

Защитников леса в селе - нашлось немного. Работы в Мысловке нет, и большинство жителей - живут за счет лесозаготовки.

"- А населення із села, де працює?

- В лісі.

- А що там роблять?

- Та ліс рубають", - говорит Ярослав, житель села Мысловка.

Сотрудники лесничества уверяют: все рубки - обоснованные, плановые. Мол, за прошлый год спилили не больше 30 тысяч кубометров леса. На вопрос о незаконных рубках - отвечают так.

"- Незаконні рубки є?

- Це були одиночні випадки, є лісова охорона, працює, контролює ту справу, але масового - немає", - утверждает Михаил Павлик, лесничий Людвиковского лесничества ГП "Выготское лесное хозяйство".

"Тут було стільки перевірок! Завдячуючи цьому чоловікові, була прокуратура раз, другий, третій раз, всі справи там. Які ще незаконні рубки? якщо би були - то з нас ніхто б вже не працював", - заявил Тарас Вацак, ведущий инженер по охране и защите леса ГП "Выготское лесное хозяйство".

Но активист уверяет: дела - попросту заминают. По его данным, этот бизнес крышует начальник районной полиции. Мол, у него здесь даже свое лесозаготовительное предприятие, зарегистрированное на его племянников.

"Начальник поліції Хомин Василь Дмитрович має тут свою техніку, має два трактори, такі як танки, має погрузчики, має 20 коней, він рубає тут ділянки", - рассказывает Василий Мельник, житель села Мысловка.

"- Ваші родичі, племінники, мають якесь відношення до лісозаготівлі?

- Жодних. Ні родичів, ні племінників. Як стверджує Мельник, Сабани - як він називає - я жодного відношення до них не маю. Вони ніякі не мої родичі", - отрицает Василий Хомин, начальник Долинского отдела полиции.

Тем временем, активист добился, чтобы вырубкой леса в Мысловке заинтересовались в Службе безопасности Украины. В ближайшие дни в село нагрянет очередная проверка.