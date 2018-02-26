У Харкові продовжили ліквідацію аварії на тепломагістралі [ Редактировать ]
У Харкові тепло повертається до осель. Пізно ввечері, за даними Харківської обласної адміністрації, підключили дитячий будинок та Медкомплекс. Сьогодні до обіду обіцяють ввімкнути тепло у 80 будинках, які досі без опалення. Школи та дитсадки у місті працюватимуть у звичайному режимі.
"На эту минуту нам, наконец, удалось уточнить четко где у нас порыв на тепловой трассе, там образовалась трещина порядка полутора метров по длине. Сейчас полностью, по резервной ветке, подан в Немышлянский район теплоноситель. Первым делом будем подключать (уже сейчас идет подключение) больничный комплекс, роддом. Кроме того, будем постепенно пускать детские садики и школы", - пояснив Ігор Терехов, заступник Харківського міського голови.
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