На Прикарпатті рубають ліси. Гірські схили Карпат лисіють буквально на очах. Активісти кажуть: знають імена "кришувальників" незаконної лісозаготівлі. А лісники стверджують: пиляють - законно. Аргументи сторін слухали мої колеги.

Лисі гірські схили видніються ще за кілька кілометрів до села Мислівка. Однак реальні масштаби катастрофи можна оцінити, лише заїхавши в саме село. Куди не кинеш оком - суцільно одні пеньки.

"Село зрубали повністю, і наліво, і направо, де є під'їзд, вони то все рубають, і рубають не то що гниє, а рубають, щоб було ділове", - розповідає Василь Мельник, житель села Мислівка.

Місцевий активіст Василь Мельник розповідає: з незаконними вирубами бореться вже не перший рік. Колись, каже, і сам був лісорубом, тому всі схеми розкрадання лісу йому добре відомі. Найчастіше лісники підробляють документи, видаючи добротний ліс за низькосортну деревину, або ж використовуючи під час перевезень по кілька разів одні й ті самі талони на кругляк.

"Приїхали екологи, все, знайшли ділянку, зафіксували на відео, заміряли пні, і взяли по кошторису, що є державі убиток на 173 тисячі. Після всіх розборок, слідства - списали і нікого абсолютно вони не доказали", - поясняю Василь Мельник, житель села Мислівка.

Захисників лісу в селі назбиралося небагато. Роботи в Мислівці немає, тож більшість людей живе за рахунок лісозаготівлі.

"- А населення де працює із села?- В лісі. - А що там роблять? - Та ліс рубають" , - розповідає Ярослав, житель села Мислівка.

Працівники лісництва запевняють: усі вируби - обґрунтовані і планові. На запитання про незаконні вирубування - відповідають так.:

"- Це були одиночні випадки, є лісова охорона, працює, контролює ту справу але масового - немає", - відповів Михайло Павлик, лісничий ДП "Вигодське лісове господарство".

"Була прокуратура раз, другий, третій раз, всі справи там. Які ще незаконні рубки? Якщо би були - то з нас ніхто б вже не працював", - говорить Тарас Вацак, провідний інженер з охорони та захисту лісу ДП "Вигодське лісове господарство".

Проте активіст запевняє: справи - просто "заминають". За його даними, цей бізнес кришує начальник районної поліції. Мовляв, у нього тут навіть своє лісозаготівельне підприємство, зареєстроване на його племінників. Та правоохоронець усе спростовує.

"- Ваші родичі, племінники, мають якесь відношення до лісозаготівлі?

- Жодних. Ні родичів, ні племінників. Як стверджує Мельник, Сабани, як він називає, я жодного відношення до них не маю. Вони ніякі не мої родичі", - пояснює Василь Хомин, начальник Долинського відділу поліції.

Тим часом активіст домігся, аби вирубами лісу в Мислівці зацікавилися співробітники СБУ. Тож найближчими днями в село нагряне чергова перевірка.