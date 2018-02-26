У Харкові на теплотрасі сталося чотири прориви

Нагадаю, в суботу у Харкові на теплотрасі сталося 4 прориви. В 20-градусний мороз без тепла залишилися понад 650 будівель, серед них дитячі садки, школи та лікарні у двох районах міста. Обласний дитячий будинок дитини та великий медичний комплекс рятувальники обігрівали тепловими гарматами. Розвернули й пересувну електростанцію. Як усе було бачила наш кореспондент Світлана Шекера.

Про хід відновлювальних робіт працівники тепломереж розповідати не хочуть, на контакт - не йдуть.

У гімназії розгорнули штаб із ліквідації наслідків аварії. З Києва до Харкова терміново прибули заступник міністра інфраструктури та ЖКГ і заступник голови Держслужби з надзвичайних ситуацій, щоб особисто координувати ремонтні роботи. Ось цей чоловік намагається наздогнати чиновника. Каже, живе поруч і бачить, скільки води витікає з дірявих труб.

"С 2004 года 50-70 кубов в сутки. Я пишу - никто не реагирует. Теплосеть подогревает полностью Петриковское водохранилище. Посчитайте сколько миллионов уходит".

В обласному будинку дитини зараз 23. Рятувальники встановили тут обігрівачі.

"С утра уже приехало МЧС. Поставили нам 4 тепловых пушки в группы. В принципе, вот ее вполне хватает для отопления помещения, вы увидели, что температура достаточно адекватная". - розповідає Костянтин Землянський, заступник головного лікаря обласного будинку дитини №3.

За 17-градусного морозу квартири стрімко охолоджуються. У житловому масиві рятувальники розгорнули намети для обігріву. Люди приходять погрітися і випити гарячого чаю.

"У нас дома 10. Гуляли с сыном, зашли погреться. Плюс 10-12 в квартире. Холодно. С пятницы-одетые ходим. В куртках, в шапках, - говорить Богдан, житель Харкова.

Через увімкнені обігрівачі, в деяких будинках, не витримала проводка - другу добу без електрики. Біля медкомплексу рятувальники розгорнули електростанцію.

"Здесь имеется электроподстанция, к которой, возможно подключение для подачи электроэнергии в первую очередь - для лечебных учреждени. Это и родильное отделение, работа медучреждений не приостанавливается. И операционные, и т.д. Они продолжают работать", - розповідає Ігор Лупандін, помічник начальника ГУ ДСНС у Харківській області.

Повністю впоратися з наслідками аварії чиновники спершу обіцяли в суботу. Потім озвучили новий термін у понеділок до полудня. Рятувальники теплові пункти не згортають. Сьогодні в Харкові синоптики обіцяють до 14 градусів морозу вдень.