Семейная пара держала взаперти четырех детей [ Редактировать ]
В штате Аризона, США, были арестованы супруги за жестокое обращение со своими четырьмя усыновленными детьми, возрастом от 6 до 12 лет.
Дети были найдены запертыми в комнатах, без еды и воды, сообщает The Sun.
Бенито и Кэрол Гутьеррес арестовали, когда одному из малышей удалось сбежать через окно и добраться до ближайшего магазина.
Как позже установила полиция, каждый из детей находился с отдельных комнатах под замком. У них не было доступа к еде, воде, свету или даже ванной комнате по 12 часов в день. Вместо туалета в спальнях стояло по ведру. 69-летний Бенито и 64-летняя Кэрол были арестованы по трем обвинениям в жестоком обращении с детьми.
Напомним, 44-летняя мать бросила 9 детей и молодого мужа ради "истинной любви".
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