Дети были найдены запертыми в комнатах, без еды и воды

В штате Аризона, США, были арестованы супруги за жестокое обращение со своими четырьмя усыновленными детьми, возрастом от 6 до 12 лет.

Дети были найдены запертыми в комнатах, без еды и воды, сообщает The Sun.

Бенито и Кэрол Гутьеррес арестовали, когда одному из малышей удалось сбежать через окно и добраться до ближайшего магазина.

Как позже установила полиция, каждый из детей находился с отдельных комнатах под замком. У них не было доступа к еде, воде, свету или даже ванной комнате по 12 часов в день. Вместо туалета в спальнях стояло по ведру. 69-летний Бенито и 64-летняя Кэрол были арестованы по трем обвинениям в жестоком обращении с детьми.

Напомним, 44-летняя мать бросила 9 детей и молодого мужа ради "истинной любви".