Испанские ученые выяснили, что вино способно защищать зубы и десна от бактерий, которые вызывают различные заболевания ротовой полости. Об этом пишет "Ортодокс".



Ранее многие стоматологи предупреждали, что кислотное содержание вина может повредить зубы, однако новое исследование опровергает данную гипотезу.

На самом деле в напитке из винограда содержатся антиоксиданты, предотвращающие появление бактерий, вызывающих образование зубного налета, полостей и периодонтита. Попадая в кровоток, бактерии могут вызвать цепную реакцию, связанную с сердечными заболеваниями и даже раком.



Исследователи уверены, что их последнее открытие поможет создать "зубные пасты", обладающими всеми свойствами вина.

Напомним, ранее во Всемирной организации охраны здоровья заявили, что алкоголь вызывает семь видов рака.