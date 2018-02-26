Без тепла можуть залишитися жителі Теплодара на Одещині. Місцеві котельні збираються відімкнути від газу за борги. Про це повідомили в мерії. Міська влада отримала попередження від Одеської ТЕЦ про те, що 28 лютого "Одесагаз" припинить подавати газ, через борг споживачів на понад 4 мільйони гривень. Мерія просить містян заплатити за опалення, аби ТЕЦ могла розрахуватися з облгазом.