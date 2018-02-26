НАТО, по словам чиновника, усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы Источник: УНИАН

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил о прекращении сотрудничества с НАТО. Об этом сообщают "Известия".

По его словам, Североатлантический альянс усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы, прекратив практическое сотрудничество с Россией в сферах общих интересов.

"Подготовка к Совету Россия-НАТО, который не собирался с июля 2017 года, остановлена", - отметил Грушко.

Он добавил, что улучшить ситуацию способно только "равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, включая Россию".

В пресс-службе НАТО "Известиям" сказали, что характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремление к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России, которые будут свидетельствовать о соблюдении международного права.

"Пока этого не произойдет, мы не можем продолжать работать, как обычно", - сказали в альянсе.

Ранее генсек НАТО заявлял, что Россия провоцирует мировую ядерную гонку.