Россия прекратила сотрудничество с НАТО [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил о прекращении сотрудничества с НАТО. Об этом сообщают "Известия".
По его словам, Североатлантический альянс усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы, прекратив практическое сотрудничество с Россией в сферах общих интересов.
"Подготовка к Совету Россия-НАТО, который не собирался с июля 2017 года, остановлена", - отметил Грушко.
Он добавил, что улучшить ситуацию способно только "равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, включая Россию".
В пресс-службе НАТО "Известиям" сказали, что характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремление к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России, которые будут свидетельствовать о соблюдении международного права.
"Пока этого не произойдет, мы не можем продолжать работать, как обычно", - сказали в альянсе.
Ранее генсек НАТО заявлял, что Россия провоцирует мировую ядерную гонку.
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